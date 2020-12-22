В Киеве пожарные ликвидировали пожар в складском помещении.

Об этом говорится в сообщении управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киеве.

Сообщается, что пожар произошел на улице Святошинской, 32. На место прибыли пожарные, которые установили, что горит склад размером 100х30 квадратных метров.

Во время тушения пожара произошло частичное обрушение кровли.

“В 16:32 пожар локализован на площади 1500 кв.м. В 17:30 пожар был ликвидирован. С одного из помещений пожарными было вынесено 3 кислородных баллон”, – говорится в сообщении.

Фото: Главного управления ГСЧС Украины в Киеве

К ликвидации пожара были привлечены 16 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 59 человек личного состава подразделений Главного управления ГСЧС Украины в Киеве.