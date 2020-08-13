Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Вечером в четверг, 13 августа, возле посольства РБ в Украине на улице Коцюбинского в Киеве пятый день подряд собирались украинцы и граждане Беларуси, чтобы выразить солидарность с массовыми протестами, охватившими страну после проведения выборов. В акции приняли участие несколько сотен человек.
Демонстранты выступили с требованием прекращения милицейской агрессии в сторону протестующих и привлечения к ответственности причастных к силовым разгонам демонстрантов.
Также требовали освобождения участников мирных собраний и политических активистов и активисток, задержанных накануне выборов. В частности, украинских волонтеров Константина Реуцкого и Евгения Васильева.
Протестующие скандировали “Жыве Беларусь!”, “Свободу политзаключенным”, “Лукашенко — в тюрьму” и другие лозунги, а также жгли файеры цветов белорусского флага.
Аналогичные акции солидарности проходили в Киеве 9, 10, 11 и 12 августа. Во время акции в понедельник между протестующими и правоохранителями произошло столкновение. Были задержаны несколько человек, среди них — активист и бывший политзаключенный Александр Кольченко. Ему присудили 40 часов общественных работ за участие в акции.
- Напомним, днем 9 августа и в ночь на 10 августа, после выборов президента, в Беларуси начались массовые протесты.
- 10 августа демонстранты в Беларуси провели новую акцию протеста. Министерство внутренних дел подтвердило смерть одного участника протеста. 12 августа стало известно о смерти задержанного в воскресенье 25-летнего гомельчанина. Правоохранители заявляют, что он был задержан за участие в массовых беспорядках, а родные уверяют, что его не было среди митингующих.
- Во время уличных акций протеста вечером 11 и ночью 12 августа задержали более тысячи человек. Всего за 3 дня протестов были задержаны более 6 тысяч человек. В МВД Белоруси признали, что вели стрельбу на поражение по демонстрантам.
- Во время массовых протестов избили украинского фотокорреспондента и жестоко задержали еще двух граждан Украины, волонтеров благотворительной организации “Восток SOS”.