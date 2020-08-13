Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Вечером в четверг, 13 августа, возле посольства РБ в Украине на улице Коцюбинского в Киеве пятый день подряд собирались украинцы и граждане Беларуси, чтобы выразить солидарность с массовыми протестами, охватившими страну после проведения выборов. В акции приняли участие несколько сотен человек.

Демонстранты выступили с требованием прекращения милицейской агрессии в сторону протестующих и привлечения к ответственности причастных к силовым разгонам демонстрантов.

Акція_солідарності_з_Білоруссю

Фото: Евгений Краевый, #Буквы

Акція_солідарності_з_Білоруссю

Фото: Евгений Краевый, #Буквы

Акція_солідарності_з_Білоруссю

Фото: Евгений Краевый, #Буквы

Также требовали освобождения участников мирных собраний и политических активистов и активисток, задержанных накануне выборов. В частности, украинских волонтеров Константина Реуцкого и Евгения Васильева.

Акція_солідарності_з_Білоруссю

Фото: Евгений Краевый, #Буквы

Акція_солідарності_з_Білоруссю

Фото: Евгений Краевый, #Буквы

Фото: Евгений Краевый, #Буквы

Акція_солідарності_з_Білоруссю

Фото: Евгений Краевый, #Буквы

Акція_солідарності_з_Білоруссю

Фото: Евгений Краевый, #Буквы

Протестующие скандировали “Жыве Беларусь!”, “Свободу политзаключенным”, “Лукашенко — в тюрьму” и другие лозунги, а также жгли файеры цветов белорусского флага.

Акція_солідарності_з_Білоруссю

Фото: Евгений Краевый, #Буквы

Акція_солідарності_з_Білоруссю

Фото: Евгений Краевый, #Буквы

Акція_солідарності_з_Білоруссю

Фото: Евгений Краевый, #Буквы

Акція_солідарності_з_Білоруссю

Фото: Евгений Краевый, #Буквы

Акція_солідарності_з_Білоруссю

Фото: Евгений Краевый, #Буквы

Акція_солідарності_з_Білоруссю

Фото: Евгений Краевый, #Буквы

Акція_солідарності_з_Білоруссю

Фото: Евгений Краевый, #Буквы

Акція_солідарності_з_Білоруссю

Фото: Евгений Краевый, #Буквы

Акція_солідарності_з_Білоруссю

Фото: Евгений Краевый, #Буквы

Акція_солідарності_з_Білоруссю

Фото: Евгений Краевый, #Буквы

Акція_солідарності_з_Білоруссю

Фото: Евгений Краевый, #Буквы

Акція_солідарності_з_Білоруссю

Фото: Евгений Краевый, #Буквы

Акція_солідарності_з_Білоруссю

Фото: Евгений Краевый, #Буквы

Акція_солідарності_з_Білоруссю

Фото: Евгений Краевый, #Буквы

Акція_солідарності_з_Білоруссю

Фото: Евгений Краевый, #Буквы

Акція_солідарності_з_Білоруссю

Фото: Евгений Краевый, #Буквы

Акція_солідарності_з_Білоруссю

Фото: Евгений Краевый, #Буквы

Аналогичные акции солидарности проходили в Киеве 9, 10, 11 и 12 августа. Во время акции в понедельник между протестующими и правоохранителями произошло столкновение. Были задержаны несколько человек, среди них — активист и бывший политзаключенный Александр Кольченко. Ему присудили 40 часов общественных работ за участие в акции.