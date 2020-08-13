Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Вечером в четверг, 13 августа, возле посольства РБ в Украине на улице Коцюбинского в Киеве пятый день подряд собирались украинцы и граждане Беларуси, чтобы выразить солидарность с массовыми протестами, охватившими страну после проведения выборов. В акции приняли участие несколько сотен человек.

Демонстранты выступили с требованием прекращения милицейской агрессии в сторону протестующих и привлечения к ответственности причастных к силовым разгонам демонстрантов.