В Киеве на фасаде Национального союза журналистов установили мемориальную доску украинскому журналисту Георгию Гонгадзе, убитого 20 лет назад за профессиональную деятельность.

Об этом сообщает “Украинская правда”.

Мемориальную доску установили на фасаде здания Союза журналистов Украины в день двадцатой годовщины похищения Гонгадзе.

Автор мемориала – скульптор Василий Маркуш. Работа согласована с семьей журналиста – в частности, с женой Георгия Мирославой Гонгадзе.

Георгий Гонгадзе (1969-2000) – украинский журналист, основатель и первый главный редактор интернет-издания “Украинская правда”. Родился в Тбилиси в семье грузинского архитектора. Журналист работал во львовской организации Народного движения, а после развала СССР сотрудничал с рядом украинских СМИ.

Исчез в Киеве 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в лесу Киевской области был обнаружен обезглавленный труп, который, по выводам экспертов, мог принадлежать журналисту. В 2009 году в Киевской области найдены останки черепа, который, по заявлению Генпрокуратуры, принадлежал Гонгадзе.