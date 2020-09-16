Об этом сообщает “Украинская правда”.
Мемориальную доску установили на фасаде здания Союза журналистов Украины в день двадцатой годовщины похищения Гонгадзе.
Автор мемориала – скульптор Василий Маркуш. Работа согласована с семьей журналиста – в частности, с женой Георгия Мирославой Гонгадзе.
Георгий Гонгадзе (1969-2000) – украинский журналист, основатель и первый главный редактор интернет-издания “Украинская правда”. Родился в Тбилиси в семье грузинского архитектора. Журналист работал во львовской организации Народного движения, а после развала СССР сотрудничал с рядом украинских СМИ.
Исчез в Киеве 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в лесу Киевской области был обнаружен обезглавленный труп, который, по выводам экспертов, мог принадлежать журналисту. В 2009 году в Киевской области найдены останки черепа, который, по заявлению Генпрокуратуры, принадлежал Гонгадзе.
- Ранее сообщалось, что 14 сентября под стенами Верховной Рады прошел митинг, участники которого требовали от власти разобраться с фальсификациями по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета и другими.