За минувшие сутки в Киеве был установлен очередной COVID-рекорд: коронавирус обнаружили у 1083 человек.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook мэр столицы Виталий Кличко.

За сутки в Киеве скончались еще 13 пациентов.

“В Киеве за минувшие сутки обнаружили наибольшее количество больных коронавирусом за весь период пандемии – 1083 человека. Умерли 13 больных. Всего коронавирус унес жизни 938 киевлян. На сегодняшний день в столице уже 48 646 подтвержденных случаев заболевания COVID-19”, – написал Кличко.

Так, за минувшие сутки коронавирус обнаружили у:

• 595 женщин в возрасте от 18 до 87 лет;

• 422 мужчин в возрасте от 18 до 84 лет;

• 27 девочек от 1 месяца до 17 лет и 39 мальчиков от 6 месяцев до 17 лет.

Заболел, в том числе, и 61 медик.

В больницы столицы за сутки госпитализировали 92 пациентов. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели в столице еще 354 человека. Всего коронавирус преодолели 18 333 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания за сутки обнаружили: в Соломенском районе – 134, в Деснянском – 127 и 126 случаев – в Шевченковском районе.