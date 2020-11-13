Об этом сообщил на своей странице в Facebook мэр столицы Виталий Кличко.
За сутки в Киеве скончались еще 13 пациентов.
“В Киеве за минувшие сутки обнаружили наибольшее количество больных коронавирусом за весь период пандемии – 1083 человека. Умерли 13 больных. Всего коронавирус унес жизни 938 киевлян. На сегодняшний день в столице уже 48 646 подтвержденных случаев заболевания COVID-19”, – написал Кличко.
Так, за минувшие сутки коронавирус обнаружили у:
• 595 женщин в возрасте от 18 до 87 лет;
• 422 мужчин в возрасте от 18 до 84 лет;
• 27 девочек от 1 месяца до 17 лет и 39 мальчиков от 6 месяцев до 17 лет.
Заболел, в том числе, и 61 медик.
В больницы столицы за сутки госпитализировали 92 пациентов. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели в столице еще 354 человека. Всего коронавирус преодолели 18 333 жителя Киева.
Больше всего случаев заболевания за сутки обнаружили: в Соломенском районе – 134, в Деснянском – 127 и 126 случаев – в Шевченковском районе.
- За прошедшие сутки, 12 ноября, в Украине зафиксировали 11787 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, что является наибольшим показателем с начала эпидемии в нашей стране.
- 11 ноября Кабинет Министров принял решение о введении в Украине “карантина выходного дня” уже с 14 ноября. Согласно решению правительства, противоэпидемические мероприятия будут усилены с полуночи субботы до полуночи понедельника. В это время в Украине будет разрешено работать только аптекам, продуктовым магазинам и АЗС.
- По мнению правительства и президента Владимира Зеленского, введение “карантина выходного дня” на несколько недель поможет улучшить эпидситуации в стране и избежать жесткого локдауну.
- Однако местные власти в некоторых городах Украины отказываются от введенного Кабинетом Министров “карантин выходного дня” с жесткими ограничениями.