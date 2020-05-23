Об этом сообщили в “Киевзеленстрое”.

Всего в 50 лунок от ул. Прорезной до ул. Богдана Хмельницкого будет высажено 200 кустов можжевельника казацкого Gold Coast и 50 деревьев можжевельника скального Skyrocket.

“Высаженные растения значительно улучшают эстетический вид улицы, однако являются временной мерой перед началом ее реконструкции”, – отметили в “Киевзеленстрое”.

Кусты и деревья можжевельника высажены контейнерным методом посадки, поэтому их можно будет легко пересадить в парки и скверы Киева.

Отметим, что в следующем году начинается реконструкция Крещатика, в рамках которой на центральной улице столицы в лунках на бульварной части будут высажены новые крупномерные деревья. Для сохранения и ухода за ними планируют обустроить автоматический полив.