Об этом сообщили в “Киевзеленстрое”.
Всего в 50 лунок от ул. Прорезной до ул. Богдана Хмельницкого будет высажено 200 кустов можжевельника казацкого Gold Coast и 50 деревьев можжевельника скального Skyrocket.
“Высаженные растения значительно улучшают эстетический вид улицы, однако являются временной мерой перед началом ее реконструкции”, – отметили в “Киевзеленстрое”.
Кусты и деревья можжевельника высажены контейнерным методом посадки, поэтому их можно будет легко пересадить в парки и скверы Киева.
Отметим, что в следующем году начинается реконструкция Крещатика, в рамках которой на центральной улице столицы в лунках на бульварной части будут высажены новые крупномерные деревья. Для сохранения и ухода за ними планируют обустроить автоматический полив.
- Ранее сообщалось, что с каждым годом легендарных киевских каштанов в городе становится все меньше. Они исчезают по разным причинам. В 2019 году рассматривался вариант их замены на платаны.