В Киеве с пятницы, 16 октября, стартует отопительный сезон: начнется подача тепла в систему.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции мэр столицы Виталий Кличко.

“Хочу сообщить, что с 16 октября Киев начинает отопительный сезон. С завтрашнего дня мы начнем подачу тепла в систему. Я уже подписал соответствующее распоряжение”, – отметил Кличко.

Он объяснил, что такое решение принято, учитывая среднесуточную температуру. Согласно прогнозам синоптиков, на следующей неделе ожидается похолодание, и температура ночью опустится до 3-5 градусов тепла.

Кличко уточнил, что на полный запуск централизованной системы отопления в столице понадобится примерно неделя.

Он также проинформировал, что подключение больниц, школ, детсадов и других заведений социальной сферы происходит по отдельным заявкам их руководителей.

По словам Кличко, контролировать стабильное и надежное теплоснабжение будет специально созданная в городе жилищно-коммунальная инспекция.

(На видео – с 8:56)