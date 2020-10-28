Об этом сообщил сегодня мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга в прямом включении из дома, где он находится на самоизоляции из-за заболевания коронавирусом.
“С 29 октября возобновляется обучение после каникул в столичных школах. Останутся на карантине восемь школ и 587 классов в 186 школах Киева: из-за заболевания педагогов и учеников”, – отметил Кличко.
Он уточнил, что после выборов во всех школах города, где были расположены участки, осуществили дезинфекцию.
Кроме того, 95% учебных заведений (420 школ) по заявкам директоров уже подключены к отоплению.
“Думаю, ученики безопасно смогут вернуться за парты. Но подчеркну: мы держим ситуацию на контроле и оперативно принимаем решения по карантину в отдельных школах. Или о переводе отдельных классов на дистанционное обучение”, – подытожил Кличко.
(На видео – с 5:12)
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