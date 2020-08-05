Народный депутат, кандидат в мэры Киева от партии "Слуга народа" Ирина Верещук не знает, ее ли это агитационные борды размещены в столице.

Об этом она сказала в комментарии #Буквам.

Так, в столице появились агитационные борды в желто-зеленой цветовой гамме “Зе! Слуга народа”. Пользователи Facebook начали публиковать фотографии и обсуждать агитационные призывы.

“Слуга народа” Гео Лерос опубликовал фотографию борда, на котором написано “Да, Верещук сможет”.

Политический эксперт Владимир Горковенко также опубликовал фото борда с текстом “Мосты устали. Верещук взбодрит”.

“Это точно реклама кандидата в мэры Киева? Или объявление “ищу работу в стриптиз-клубе? Среди уникальных навыков:”умею подбодрить, когда ты устал”, – написал Горковенко.

Руководитель издания “Главком” Виктор Шлинчак считает, что “кто-то изящно издевается над кандидатом от власти в мэры Ирины Верещук”.

“Все больше подтверждений, что главным кандидатом от Офиса Зеленского является не она”, – написал он на своей странице в Facebook.

В комментарии #Буквам Верещук заявила, что не знает о каких бордах идет речь, так как сама не занимается агитацией.

“Я не знаю о чем вы говорите. Я дам своего руководителя или представителя штаба и с ним поговорите, я этим не занимаюсь и не слежу. Поэтому извините”, – сказала нардеп и посоветовала позвонить Александру Корниенко.

#Буквы пытаются получить комментарий у Корниенко относительно агитационных бордов Верещук.

Ранее сообщалось, что партия “Слуга народа” на местных выборах в 2020 году решила заменить лозунг “Сделаем их вместе”, под которым в 2019 году проходила президентская кампания Владимира Зеленского и парламентская кампания самих “слуг”.