Об этом она сказала в комментарии #Буквам.
Так, в столице появились агитационные борды в желто-зеленой цветовой гамме “Зе! Слуга народа”. Пользователи Facebook начали публиковать фотографии и обсуждать агитационные призывы.
“Слуга народа” Гео Лерос опубликовал фотографию борда, на котором написано “Да, Верещук сможет”.
Политический эксперт Владимир Горковенко также опубликовал фото борда с текстом “Мосты устали. Верещук взбодрит”.
“Это точно реклама кандидата в мэры Киева? Или объявление “ищу работу в стриптиз-клубе? Среди уникальных навыков:”умею подбодрить, когда ты устал”, – написал Горковенко.
Руководитель издания “Главком” Виктор Шлинчак считает, что “кто-то изящно издевается над кандидатом от власти в мэры Ирины Верещук”.
“Все больше подтверждений, что главным кандидатом от Офиса Зеленского является не она”, – написал он на своей странице в Facebook.
В комментарии #Буквам Верещук заявила, что не знает о каких бордах идет речь, так как сама не занимается агитацией.
“Я не знаю о чем вы говорите. Я дам своего руководителя или представителя штаба и с ним поговорите, я этим не занимаюсь и не слежу. Поэтому извините”, – сказала нардеп и посоветовала позвонить Александру Корниенко.
#Буквы пытаются получить комментарий у Корниенко относительно агитационных бордов Верещук.
Ранее сообщалось, что партия “Слуга народа” на местных выборах в 2020 году решила заменить лозунг “Сделаем их вместе”, под которым в 2019 году проходила президентская кампания Владимира Зеленского и парламентская кампания самих “слуг”.
- Верховная Рада Украины накануне местных выборов, запланированных на 25 октября 2020 года, внесла правки в избирательное законодательство. #Буквы рассказывали, что они предусматривают.
- Фракция “Слуги народа” на своем заседании провела праймериз кандидатов для участия в выборах киевского городского главы. Победу одержала Ирина Верещук. #Буквы рассказывали, что о ней известно.
- Лидер партии “Слуга народа” Александр Корниенко заявил, что партия выдвинет своих кандидатов в мэры во всех областных центрах Украины.