Об этом говорится в сообщении на сайте президента.
Согласно документу, Премьер-министра Украины и руководителя Офиса Президента Украины определено сопредседателями Организационного комитета по вопросам перспективного развития Национального историко-мемориального заповедника “Бабий Яр”, а также утвержден новый состав Организационного комитета.
Кроме того, поддержана инициатива общественности, благотворителей по созданию в Киеве (урочище Бабий Яр) Мемориала Холокоста “Бабий Яр”.
Кабинет Министров должен утвердить план мероприятий в связи с 80-й годовщиной трагедии Бабьего Яра, предусмотрев решения неотложных вопросов развития Национального историко-мемориального заповедника “Бабий Яр”, в частности установление композиционных элементов Аллее Праведников, расширение зон охраны заповедника и завершение обустройства мемориального музея памяти жертв трагедии Бабьего Яра в здании по ул. Ильенко, 44 в Киеве и др.
Кроме того, Правительство должно предусмотреть проведение траурных мероприятий и организации международной научной конференции (веб-конференции), посвященной годовщине трагедии Бабьего Яра, осуществления поисковой работы по погибших в Бабьем Яру, увековечения памяти о них.
- #Буквы вспоминали, как разворачивались события в Бабьем Яру в 1941 году и что происходит сейчас вокруг Мемориального центра Холокоста “Бабий Яр”.