В Киеве появится улица Гарета Джонса, который рассказал миру о Голодоморе

Сегодня, 30 июля, на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты поддержали наименование Проектного переулка в честь журналиста Гарета Джонса, который рассказал миру о Голодоморе в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба Киевсовета.

Так, переулок Гарета Джонса появится в Шевченковском районе столицы. Это один из новых переулков, который до сих пор носил название Проектного. Идею переименования поддержали 104 депутата, только двое проголосовали против.

Гарет Джонс был одним из первых западных корреспондентов, который начал говорить правду о Голодоморе в Украине в 1932-1933 годах. 29 марта 1933 года он созвал в Берлине пресс-конференцию, на которой впервые публично заявил о катастрофическом голоде в Украине. Пресс-релиз перепечатали ведущие мировые издания, в частности New York Evening Post и Manchester Guardian.

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Также депутаты переименовали: улицу Димитрова в честь украинского художника Никифора Дровняка (Деснянский район), а площадь между улицами Евгения Сверстюка и Раисы Окипной назвали именем украинского журналиста, правозащитника и диссидента Сергея Набоки (Днепровский район).

Кроме того, новые названия получили и два сквера: сквер в Шевченковском районе города Киева на углу улиц Зоологической и Дегтяревской будет носить имя “Мюнхенский”, а сквер на перекрестке улицы Сечевых Стрельцов и нечетной стороны улицы Вячеслава Черновола в Шевченковском районе назвали именем известного оперного певца Муслима Магомаева.