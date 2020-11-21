В субботу, 21 ноября, в центре Киева по случаю годовщины начала Революции Достоинства состоялось памятное шествие.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Инициатором акции стала общественная организация “Семьи “Небесной Сотни”.

Шествие состоялось на аллее Героев Небесной Сотни. Оно проходило под лозунгом “Не теряем Достоинство! Защитим Свободу!”

После его окончания отслужили молитву за Украину у временного мемориала Героям Небесной Сотни у креста.

“К большому сожалению вынуждены констатировать, что на 7 году с момента событий ноября 2013 – март 2014 гг. тема победы украинцев, борьбы за достоинство и свободу, тема самопожертвования Героев уходят в глубины памяти, теряя актуальность. Именно поэтому инициатива участников Оранжевой революции, Революции Достоинства, семей Героев Небесной Сотни, волонтеров, общественных активистов, ветеранов АТО/ООС направлена на преодоление общественного беспамятства, которое способствует реваншу враждебных Украине сил. Необходимо постоянно напоминать людям, какой ценой были отвоеваны демократия, свобода, независимость, провозглашен проевропейский путь развития Украины”, – отмечали организаторы в анонсе акции.