В Киеве за минувшие сутки коронавирус COVID-19 диагностировали у 1159 человек. От осложнений скончались еще 26 пациентов.

Об этом проинформировал на своей странице в Facebook мэр столицы Виталий Кличко.

“Еще 1159 больных коронавирусом обнаружили в столице за прошедшие сутки. Умерли 26 человек. Всего коронавирус унес жизни 1749 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 сегодня в Киеве уже 102 282”, – написал Кличко.

Так, за сутки коронавирус выявили у:

• 644 женщин в возрасте от 18 до 88 лет;

• 424 мужчин в возрасте от 18 до 90 лет;

• 39 девочек от 5 месяцев до 17 лет и 52 мальчиков от 2 месяцев до 16 лет.

Заболели, в частности, 36 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 121 пациента. Остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 1242 человека. Всего коронавирус преодолели 33 981 житель Киева.

Больше всего случаев заболевания за сутки обнаружили: в Дарницком районе – 232, в Днепровском – 201, в Соломенском районе – 140 случаев.