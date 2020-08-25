Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Он отметил, что всего коронавирус унес жизни 172 киевлян.
На сегодня в столице уже 12 153 подтвержденных случая заболевания COVID-19.
За минувшие сутки, в частности, заболели:
- 72 женщины в возрасте от 19 до 75 лет;
- 50 мужчин в возрасте от 18 до 81 лет;
- 2 девочки 6 и 14 лет и 6 мальчиков от 8 до 17 лет.
В больницы столицы госпитализировали 23 пациента. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за сутки 27 больных. В общем коронавирус преодолели 3853 киевлян.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе – 24, в Деснянском и Днепровском районах – по 20. В Дарницком и Святошинском – по 15 случаев.
- В Украине за минувшие сутки подтвердили 1658 новых случаев коронавируса COVID-19.