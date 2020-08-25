За прошедшие сутки, 24 августа, в Киеве зарегистрировали 130 новых случаев заболевания коронавирусом, два человека умерли.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Он отметил, что всего коронавирус унес жизни 172 киевлян.

На сегодня в столице уже 12 153 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

За минувшие сутки, в частности, заболели:

72 женщины в возрасте от 19 до 75 лет;

50 мужчин в возрасте от 18 до 81 лет;

2 девочки 6 и 14 лет и 6 мальчиков от 8 до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 23 пациента. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 27 больных. В общем коронавирус преодолели 3853 киевлян.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе – 24, в Деснянском и Днепровском районах – по 20. В Дарницком и Святошинском – по 15 случаев.