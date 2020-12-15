В Киеве за минувшие сутки диагностировали 1559 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook мэр столицы Виталий Кличко.

От осложнений, вызванных COVID-19, скончались 13 пациентов.

“Еще 1559 больных коронавирусом обнаружили в столице за прошедшие сутки. Умерли 13 человек. Всего коронавирус унес жизни 1610 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 сегодня в Киеве уже 93 302”, – проинформировал Кличко.

Так, за сутки коронавирус выявили у:

• 837 женщин в возрасте от 18 до 91 года;

• 618 мужчин в возрасте от 18 до 89 лет;

• 46 девочек от 1 месяца до 17 лет и 58 мальчиков от 3 до 17 лет.

Заболели, в частности, 43 медика.

В больницы столицы госпитализировали 75 пациентов. Остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 646 человек. Всего коронавирус преодолели 29 550 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания за сутки обнаружили: в Дарницком районе – 358, в Днепровском – 280, в Деснянском районе – 176 случаев.