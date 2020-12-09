Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.
“В Киеве не уменьшается количество больных коронавирусом. За минувшие сутки обнаружили еще 1728 инфицированных. 34 человека умерли. Всего за период пандемии в столице 1498 летальных случаев от коронавируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 84 538”, – рассказал Кличко.
Так, за сутки коронавирус выявили у:
• 983 женщин в возрасте от 18 до 90 лет;
• 611 мужчин в возрасте от 18 до 88 лет;
• 71 девочки от 2 до 17 лет, а также у 63 мальчиков от двух месяцев до 17 лет.
Заболел, в том числе, и 71 медик.
Кличко отметил, что за сутки в больницы госпитализировали рекордное с начала эпидемии количество пациентов – 127.
“В больницы столицы госпитализировали 127 пациентов. Это наибольшее количество госпитализированных за сутки. Остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей”, – сказал Кличко.
Выздоровели за сутки 636 человек. Всего коронавирус преодолели 26 403 жителя Киева.
Больше всего случаев заболевания за сутки обнаружили: в Дарницком районе – 300, Деснянском – 260, Днепровском районе – 245 случаев.
По словам Кличко, заполненность коек в столичных медучреждениях, где лечат больных коронавирусом, составляет почти 50%.
В стационарах больниц города сегодня лечится 2001 больной коронавирусом (из них 8 детей).
1201 пациент находится в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 1419 человек. Под аппаратами ИВЛ (искусственной вентиляции легких) находятся 30 больных.
- В Украине за минувшие сутки зафиксировано 12 585 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Заболели 654 ребенка и 682 медработника.
- Министр охраны здоровья Максим Степанов сообщил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Украине стабилизировалась. При этом он заверил, что статистика распространения COVID-19 улучшилась не из-за уменьшения количества тестирований.