В Киеве за минувшие сутки коронавирус диагностировали еще у 1728 человек. От осложнений, вызванных COVID-19, скончались 34 пациента.

Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.

“В Киеве не уменьшается количество больных коронавирусом. За минувшие сутки обнаружили еще 1728 инфицированных. 34 человека умерли. Всего за период пандемии в столице 1498 летальных случаев от коронавируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 84 538”, – рассказал Кличко.

Так, за сутки коронавирус выявили у:

• 983 женщин в возрасте от 18 до 90 лет;

• 611 мужчин в возрасте от 18 до 88 лет;

• 71 девочки от 2 до 17 лет, а также у 63 мальчиков от двух месяцев до 17 лет.

Заболел, в том числе, и 71 медик.

Кличко отметил, что за сутки в больницы госпитализировали рекордное с начала эпидемии количество пациентов – 127. “В больницы столицы госпитализировали 127 пациентов. Это наибольшее количество госпитализированных за сутки. Остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей”, – сказал Кличко.

Выздоровели за сутки 636 человек. Всего коронавирус преодолели 26 403 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания за сутки обнаружили: в Дарницком районе – 300, Деснянском – 260, Днепровском районе – 245 случаев.

По словам Кличко, заполненность коек в столичных медучреждениях, где лечат больных коронавирусом, составляет почти 50%.

В стационарах больниц города сегодня лечится 2001 больной коронавирусом (из них 8 детей).

1201 пациент находится в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 1419 человек. Под аппаратами ИВЛ (искусственной вентиляции легких) находятся 30 больных.