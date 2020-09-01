Об этом сообщил на своей странице в Facebook мэр столицы Виталий Кличко.
“У 176 жителей столицы обнаружили коронавирус за прошедшие сутки. Пять человек скончались. За весь период коронавирус унес жизни 213 киевлян. На сегодняшний день в столице уже 13 546 подтвержденных случаев заболевания COVID-19”, – отметил он.
За минувшие сутки заболели:
• 101 женщина в возрасте от 18 до 86 лет;
• 62 мужчины в возрасте от 19 до 93 лет;
• девять девочек от 2 до 13 лет и четыре мальчика от 4 до 16 лет.
Заболели в том числе и 11 медиков.
В больницы столицы госпитализировали 34 пациента. Остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.
Больше всего случаев заболевания обнаружили: в Днепровском районе – 27, в Соломенском – 26, в Деснянском районе – 25 случаев.
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