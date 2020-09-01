В Киеве за минувшие сутки подтвердили еще 176 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Также зафиксировано 5 летальных случаев.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook мэр столицы Виталий Кличко.

“У 176 жителей столицы обнаружили коронавирус за прошедшие сутки. Пять человек скончались. За весь период коронавирус унес жизни 213 киевлян. На сегодняшний день в столице уже 13 546 подтвержденных случаев заболевания COVID-19”, – отметил он.

За минувшие сутки заболели:

• 101 женщина в возрасте от 18 до 86 лет;

• 62 мужчины в возрасте от 19 до 93 лет;

• девять девочек от 2 до 13 лет и четыре мальчика от 4 до 16 лет.

Заболели в том числе и 11 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 34 пациента. Остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили: в Днепровском районе – 27, в Соломенском – 26, в Деснянском районе – 25 случаев.