Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
“Коронавирус за минувшие сутки обнаружили у 179 жителей Киева. Среди них 16 детей. Впервые в Киеве такое количество летальных случаев, за сутки – умерли 7 больных. Всего коронавирус унес жизни 165 киевлян”, – говорится в сообщении.
На сегодня в столице уже 11 507 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
За минувшие сутки, в частности, заболели:
- 100 женщин в возрасте от 21 до 79 лет;
- 63 человека в возрасте от 19 до 92 лет;
- 5 девочек от 2 до 14 лет и 11 мальчиков от 1 месяца до 8 лет.
Среди них и шестеро медиков.
В больницы столицы попали 24 пациента. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за минувшие сутки 76 человек. Всего коронавирус преодолели 3682 жителя Киева.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе – 35, в Дарницком – 27 и в Днепровском районе – 25 случаев.
- По состоянию на утро 22 августа в Украине зафиксирован новый рекорд по COVID-19: за минувшие сутки подтверждено 2328 случаев коронавируса.