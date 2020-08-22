За прошедшие сутки в Киеве зафиксировали 179 новых случаев коронавируса COVID-19, семь больных умерли.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

“Коронавирус за минувшие сутки обнаружили у 179 жителей Киева. Среди них 16 детей. Впервые в Киеве такое количество летальных случаев, за сутки – умерли 7 больных. Всего коронавирус унес жизни 165 киевлян”, – говорится в сообщении.

На сегодня в столице уже 11 507 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

За минувшие сутки, в частности, заболели:

100 женщин в возрасте от 21 до 79 лет;

63 человека в возрасте от 19 до 92 лет;

5 девочек от 2 до 14 лет и 11 мальчиков от 1 месяца до 8 лет.

Среди них и шестеро медиков.

В больницы столицы попали 24 пациента. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 76 человек. Всего коронавирус преодолели 3682 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе – 35, в Дарницком – 27 и в Днепровском районе – 25 случаев.