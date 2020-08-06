Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Facebook.

“Количество больных коронавирус в столице увеличивается. За прошедшие сутки вирус обнаружили еще у 180 жителей. Три человека умерли. За весь период коронавирус унес жизни 142 киевлян. На сегодня в столице уже 8992 подтвержденных случая заболевания COVID-19”, – отметил Кличко .

По его словам, за прошедшие сутки заболели 102 женщины в возрасте от 18 до 82 лет, 4 девочки в возрасте от 3 до 16 лет, 67 мужчин в возрасте от 21 до 81 лет и семь мальчиков в возрасте от 3 до 17 лет. Вирус подхватили, в том числе, и 8 медиков.

Кличко отметил, что за прошедшие сутки выздоровели 49 киевлян, а всего коронавирус преодолели 3137 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 44, в Соломенском районе – 26 и в Деснянском районе – 22 случая.

Мэр Киева также отметил, что в случае резкого всплеска заболеваемости город вернется к строгим ограничениям.

“Я призываю всех серьезно относиться к угрозе. Не расслабляться и не делать вид, что мы живем в обычной ситуации! Если будет резкий всплеск заболевания, придется снова возвращаться к строгим ограничениям. И сегодня от каждого из нас зависит, произойдет это или нет”, – добавил Кличко.