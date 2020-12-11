Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.
От осложнений, вызванных COVID-19, в Киеве за сутки скончались 26 человек.
“В Киеве в последние дни, к сожалению, увеличивается количество больных коронавирусом. За минувшие сутки обнаружили еще 1880 инфицированных. 26 человек – умерли. Всего за период пандемии в столице 1551 летальный случай от коронавируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 88 317”, – рассказал Кличко.
Так, за сутки коронавирус диагностировали у:
• 1006 женщин в возрасте от 18 до 88 лет;
• 735 мужчин в возрасте от 18 до 88 лет;
• 64 девочек от 16 дней до 17 лет, а также у 73 мальчиков от одного месяца до 17 лет.
Заболел, в том числе, и 61 медик.
В больницы столицы госпитализировали 104 пациентов. Остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей.
Как отметил Кличко, за сутки выздоровело наибольшее количество жителей столицы за весь период эпидемии – 922 человека. Всего коронавирус преодолели 27 769 человек.
Больше всего случаев заболевания за сутки обнаружили: в Дарницком районе – 494, Днепровском – 284, Оболонском районе – 159 случаев.
В стационарах медучреждений города сегодня лечатся 1915 больных коронавирусом (из них 11 детей).
1248 пациентов находятся в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 1402 человека. Под аппаратами ИВЛ (искусственной вентиляции легких) находятся 22 больных.
Заполненность коек в коммунальных медучреждениях составляет почти 48%.
- За прошедшие сутки, 10 декабря, в Украине обнаружили 13 514 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 638 детей и 690 медработников.
- Кабинет Министров решил ввести усиленный карантин с 8 по 24 января 2021 года.
- В Министерстве охраны здоровья Украины рассчитывают, что ужесточение карантина (локдаун) в январе позволит сократить заболеваемость коронавирусом COVID-19 на 40-50%.