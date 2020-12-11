В Киеве за минувшие сутки диагностировали еще 1880 случаев заражения коронавирусом COVID-19. В то же время болезнь преодолело рекордное количество людей.

Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.

От осложнений, вызванных COVID-19, в Киеве за сутки скончались 26 человек.

“В Киеве в последние дни, к сожалению, увеличивается количество больных коронавирусом. За минувшие сутки обнаружили еще 1880 инфицированных. 26 человек – умерли. Всего за период пандемии в столице 1551 летальный случай от коронавируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 88 317”, – рассказал Кличко.

Так, за сутки коронавирус диагностировали у:

• 1006 женщин в возрасте от 18 до 88 лет;

• 735 мужчин в возрасте от 18 до 88 лет;

• 64 девочек от 16 дней до 17 лет, а также у 73 мальчиков от одного месяца до 17 лет.

Заболел, в том числе, и 61 медик.

В больницы столицы госпитализировали 104 пациентов. Остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей.

Как отметил Кличко, за сутки выздоровело наибольшее количество жителей столицы за весь период эпидемии – 922 человека. Всего коронавирус преодолели 27 769 человек.

Больше всего случаев заболевания за сутки обнаружили: в Дарницком районе – 494, Днепровском – 284, Оболонском районе – 159 случаев.

В стационарах медучреждений города сегодня лечатся 1915 больных коронавирусом (из них 11 детей).

1248 пациентов находятся в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 1402 человека. Под аппаратами ИВЛ (искусственной вентиляции легких) находятся 22 больных.

Заполненность коек в коммунальных медучреждениях составляет почти 48%.