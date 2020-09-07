Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.
Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 15 276. Всего коронавирус унес жизни 242 киевлян.
За минувшие сутки, в частности, заболели:
- 138 женщин в возрасте от 19 до 81 года;
- 95 мужчин в возрасте от 18 до 96 лет;
- 7 девочек от 5 до 17 лет и 4 мальчика от 2 лет до 16.
- Среди них и 14 медиков.
В больницы столицы попали 24 пациента. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за минувшие сутки 28 человек. Всего коронавирус преодолели 4759 жителей Киева.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе – 50, Дарницком- 36, в Соломенском районе – 28 случаев.
Сейчас в стационарах столичных медучреждений лечатся 909 больных коронавирусом. Из них 14 детей. 174 пациента – в тяжелом состоянии, 234 получают кислородную поддержку, 12 – под аппаратами ИВЛ. Еще 97 пациентов находятся в больницах с подозрением на коронавирус.
- В Украине за минувшие сутки, 6 сентября, подтвердили 2174 новых случаев коронавируса. Больше всего случаев в Киеве, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях.