За прошедшие сутки, 6 сентября, в Киеве зафиксировали 244 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Два человека умерли.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 15 276. Всего коронавирус унес жизни 242 киевлян.

За минувшие сутки, в частности, заболели:

138 женщин в возрасте от 19 до 81 года;

95 мужчин в возрасте от 18 до 96 лет;

7 девочек от 5 до 17 лет и 4 мальчика от 2 лет до 16.

Среди них и 14 медиков.

В больницы столицы попали 24 пациента. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 28 человек. Всего коронавирус преодолели 4759 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе – 50, Дарницком- 36, в Соломенском районе – 28 случаев.

Сейчас в стационарах столичных медучреждений лечатся 909 больных коронавирусом. Из них 14 детей. 174 пациента – в тяжелом состоянии, 234 получают кислородную поддержку, 12 – под аппаратами ИВЛ. Еще 97 пациентов находятся в больницах с подозрением на коронавирус.