Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Всего коронавирус унес жизни 193 киевлян. На сегодня в столице уже 12984 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
За минувшие сутки, заболели, в частности:
- 129 женщин в возрасте от 19 до 78 лет;
- 117 мужчин в возрасте от 19 до 81 лет;
- 10 девочек от 4 до 17 лет и 9 мальчиков от 2 лет до 12.
Среди них и 11 медиков.
В больницы столицы попали 48 пациентов. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за минувшие сутки 159 человек. Всего коронавирус преодолели 4229 жителей Киева.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 50, в Днепровском – 40 и в Деснянском районе – 34 случая.
- По состоянию на утро 29 августа в Украине зафиксировано 2481 новый случай коронавирусной болезни COVID-19. Это рекорд количества новых больных в сутки.