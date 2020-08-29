За прошедшие сутки, 29 августа, в Киеве зарегистрировали 265 новых случаев заболевания коронавирусом, шесть человек умерли.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Всего коронавирус унес жизни 193 киевлян. На сегодня в столице уже 12984 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

За минувшие сутки, заболели, в частности:

129 женщин в возрасте от 19 до 78 лет;

117 мужчин в возрасте от 19 до 81 лет;

10 девочек от 4 до 17 лет и 9 мальчиков от 2 лет до 12.

Среди них и 11 медиков.

В больницы столицы попали 48 пациентов. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 159 человек. Всего коронавирус преодолели 4229 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 50, в Днепровском – 40 и в Деснянском районе – 34 случая.