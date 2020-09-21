За прошедшие сутки, 20 сентября, в Киеве зарегистрировали 275 новых случаев заболевания коронавирусом, двое больных умерли.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 19 758. Всего коронавирус унес жизни 318 киевлян.

За минувшие сутки, в частности, заболели:

139 женщин в возрасте от 18 до 93 лет.

120 мужчин в возрасте от 18 до 83 лет.

10 девочек от 3 до 16 лет и 6 мальчиков от 5 до 17 лет.

Среди них и 8 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 36 пациентов. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 9 человек. Всего коронавирус преодолели 5868 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 74, Деснянском – 36 и Днепровском районе – 35 случаев.

Сегодня в стационарах столичных медучреждений лечатся 1010 больных коронавирусом. Из них 30 детей. 189 пациентов – в тяжелом состоянии. 293 получают кислородную поддержку. 22 – под аппаратами ИВЛ. Еще 101 пациент находится в больницах с подозрением на коронавирус.