Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Подчеркивается, что за весь период эпидемии в столице наибольшее количество летальных случаев за сутки – умерли 11 больных. Всего коронавирус унес жизни 283 киевлян.
На сегодня в столице уже 17 714 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
За минувшие сутки, в частности, заболели:
- 171 женщина в возрасте от 19 до 90 лет;
- 106 мужчин в возрасте от 22 до 83 лет;
- 4 девочки от 6 до 17 лет и 4 мальчика от 1 года до 15.
- Среди них и 17 медиков.
В больницы столицы попали за прошедшие сутки 56 пациентов. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за сутки 59 человек. Всего коронавирус преодолели 5385 жителей Киева.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе – 70, Деснянском – 39 и в Оболонском районе – 37 случаев.
- По состоянию на утро 15 сентября в Украине подтверждено 2905 новых случаев коронавируса COVID-19.