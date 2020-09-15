За прошедшие сутки, 14 сентября, в Киеве зарегистрировали 285 новых случаев заболевания коронавирусом и рекордную смертность.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Подчеркивается, что за весь период эпидемии в столице наибольшее количество летальных случаев за сутки – умерли 11 больных. Всего коронавирус унес жизни 283 киевлян.

На сегодня в столице уже 17 714 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

За минувшие сутки, в частности, заболели:

171 женщина в возрасте от 19 до 90 лет;

106 мужчин в возрасте от 22 до 83 лет;

4 девочки от 6 до 17 лет и 4 мальчика от 1 года до 15.

Среди них и 17 медиков.

В больницы столицы попали за прошедшие сутки 56 пациентов. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 59 человек. Всего коронавирус преодолели 5385 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе – 70, Деснянском – 39 и в Оболонском районе – 37 случаев.