В Киеве за минувшие сутки, 9 сентября, зафиксировали 298 новых случаев коронавируса. Четверо больных умерли.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

На сегодня в столице уже 16 119 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Всего коронавирус унес жизни 254 киевлян.

За минувшие сутки, в частности, заболели:

155 женщин в возрасте от 21 до 84 лет;

123 мужчины в возрасте от 18 до 84 лет;

9 девочек от 3 месяцев до 17 лет и 11 мальчиков от 2 лет до 16.

Среди них и 11 медиков.

В больницы столицы попал за прошедшие сутки 51 пациент. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 92 человека. Всего коронавирус преодолели 5002 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе – 59, в Днепровском – 45 и в Оболонском районе – 36 случаев.