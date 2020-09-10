Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
На сегодня в столице уже 16 119 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Всего коронавирус унес жизни 254 киевлян.
За минувшие сутки, в частности, заболели:
- 155 женщин в возрасте от 21 до 84 лет;
- 123 мужчины в возрасте от 18 до 84 лет;
- 9 девочек от 3 месяцев до 17 лет и 11 мальчиков от 2 лет до 16.
- Среди них и 11 медиков.
В больницы столицы попал за прошедшие сутки 51 пациент. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за сутки 92 человека. Всего коронавирус преодолели 5002 жителей Киева.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе – 59, в Днепровском – 45 и в Оболонском районе – 36 случаев.
- В Украине за минувшие сутки, 9 сентября, коронавирусное заболевание подтвердили у 2582 человек.