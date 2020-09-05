Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
На сегодня в столице уже 14 792 подтвержденных случая заболевания COVID-19. Всего коронавирус унес жизни 234 киевлян.
В частности, за минувшие сутки, заболели:
- 163 женщины в возрасте от 22 до 89 лет;
- 132 мужчины в возрасте от 19 до 86 лет;
- 9 девочек от 1 до 15 лет и 11 мальчиков от 4 лет до 17.
- Среди них и 7 медиков.
В больницы столицы попали 42 пациента. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за минувшие сутки 97 человек. Всего коронавирус преодолели 4713 жителя Киева.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе – 57, в Дарницком – 55 и в Оболонском районе – 39 случаев.
- По состоянию на утро 5 сентября, в Украине зафиксировали новый рекорд по количеству заразившихся коронавирусом COVID-19. В частности, за минувшие сутки, коронавирус подтвердили у 2836 человек.