Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 14 477. Всего коронавирус унес жизни 230 киевлян.
За минувшие сутки, в частности, заболели:
- 158 женщин в возрасте от 18 до 85 лет;
- 42 мужчины в возрасте от 19 до 81 лет;
- 8 девочек от 4 месяцев до 14 лет и 11 мальчиков от 4 до 17 лет.
- Среди них и 17 медиков.
В больницы столицы попали 59 пациентов. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за минувшие сутки 63 человека. Всего коронавирус преодолели 4616 жителей Киева.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком и Днепровском районах – по 48, в Святошинском – 35, в Печерском и Соломенском районах – по 33 случая.
Кличко подчеркнул, что в течение последних двух недель увеличилось количество больных среди медиков. Всего за время эпидемии COVID-19 заболели 948 медицинских работников. Подавляющее большинство из них подхватили вирус, выполняя профессиональные обязанности.
- На утро пятницы, 4 сентября, в Украине новый рекорд по количеству заразившихся коронавирусом COVID-19. Таковых за сутки 2723 человека.