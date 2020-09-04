В Киеве за минувшие сутки коронавирус COVID-19 подтвердили еще у 319 человек, умерли 8 человек.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 14 477. Всего коронавирус унес жизни 230 киевлян.

За минувшие сутки, в частности, заболели:

158 женщин в возрасте от 18 до 85 лет;

42 мужчины в возрасте от 19 до 81 лет;

8 девочек от 4 месяцев до 14 лет и 11 мальчиков от 4 до 17 лет.

Среди них и 17 медиков.

В больницы столицы попали 59 пациентов. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 63 человека. Всего коронавирус преодолели 4616 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком и Днепровском районах – по 48, в Святошинском – 35, в Печерском и Соломенском районах – по 33 случая.

Кличко подчеркнул, что в течение последних двух недель увеличилось количество больных среди медиков. Всего за время эпидемии COVID-19 заболели 948 медицинских работников. Подавляющее большинство из них подхватили вирус, выполняя профессиональные обязанности.