За прошедшие сутки, 15 сентября, в Киеве зарегистрировали 356 новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сегодня на брифинге сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

За прошедшие сутки умерли 8 человек. Всего коронавирус унес жизни 291 киевлянина.

Всего на сегодня в столице уже 18 070 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

За минувшие сутки, в частности, заболели:

184 женщины в возрасте от 18 до 76 лет;

139 мужчин в возрасте от 18 до 83 лет;

15 девочек от 2 до 15 лет и 18 мальчиков от 1 до 16 лет.

Среди них и 8 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 38 пациентов. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 134 человека. Всего коронавирус преодолели 5519 жителей Киева.

Больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 74, Днепровском – 66 и Деснянском районе – 45 случаев.

Кличко также отметил, что в Киеве, как и по Украине, увеличилась смертность от коронавируса. Как и ранее, в начале эпидемии, умирают, в основном, пожилые люди.

В основном возраст киевлян, которые не преодолели вирус – 65 лет и старше. В таком возрасте умерли 192 человека.

По его словам, самая молодая среди умерших – 25-летняя жительница Днепровского района. Самый старший – 96-летний житель Соломенского района.