За прошедшие сутки, 16 сентября, в Киеве зарегистрировали 379 новых случаев заболевания коронавирус, 5 больных умерли.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

“Количество больных коронавирусом в Киеве продолжает увеличиваться. За минувшие сутки вирус обнаружили у 379 человек. Из них – 41 ребенок”, – говорится в сообщении.

На сегодня в столице уже 18 449 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В общем коронавирус унес жизни 296 киевлян.

За минувшие сутки, в частности, заболели:

208 женщин в возрасте от 18 до 76 лет;

130 мужчин в возрасте от 18 до 83 лет;

20 девочек от 7 месяцев до 16 лет и 21 мальчик от 3 лет до 17.

Среди них и 7 медиков.

Кличко отметил, что не уменьшается и количество госпитализированных больных. В больницы столицы попал 31 пациент. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 82 человека. Всего коронавирус преодолел 5601 житель Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 72, в Днепровском районе – 59 и в Деснянском районе – 55 случаев.