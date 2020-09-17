Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
“Количество больных коронавирусом в Киеве продолжает увеличиваться. За минувшие сутки вирус обнаружили у 379 человек. Из них – 41 ребенок”, – говорится в сообщении.
На сегодня в столице уже 18 449 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В общем коронавирус унес жизни 296 киевлян.
За минувшие сутки, в частности, заболели:
- 208 женщин в возрасте от 18 до 76 лет;
- 130 мужчин в возрасте от 18 до 83 лет;
- 20 девочек от 7 месяцев до 16 лет и 21 мальчик от 3 лет до 17.
- Среди них и 7 медиков.
Кличко отметил, что не уменьшается и количество госпитализированных больных. В больницы столицы попал 31 пациент. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за минувшие сутки 82 человека. Всего коронавирус преодолел 5601 житель Киева.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 72, в Днепровском районе – 59 и в Деснянском районе – 55 случаев.
- По состоянию на утро четверга, 17 сентября, в Украине подтверждено 3584 новых случая коронавируса COVID-19. Это наивысший суточный показатель с начала вспышки в нашей стране.