Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
На сегодня в столице уже 19 140 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Всего коронавирус унес жизни 312 киевлян.
За прошедшие сутки, в частности, заболели:
- 199 женщин в возрасте от 18 до 83 лет;
- 165 мужчин в возрасте от 17 до 87 лет;
- 13 девушек от 2 месяцев до 16 лет и 23 мальчика от 1 месяца до 17 лет.
- Среди них и 12 медиков.
В больницы столицы госпитализировали за прошедшие сутки 65 пациентов. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за сутки 86 человек. Всего коронавирус преодолели 5828 жителей Киева.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе – 82, в Оболонском – 57 и в Дарницком районе – 50 случаев.
- По состоянию на утро субботы, 19 сентября, в Украине подтвердили 3240 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
- За прошедшие сутки в Украине госпитализировали рекордное количество больных COVID-19 – 669 человек.