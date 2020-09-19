За прошедшие сутки, 18 сентября, в Киеве зарегистрировали 400 новых случаев заболевания коронавирусом, 8 больных умерли.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

На сегодня в столице уже 19 140 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Всего коронавирус унес жизни 312 киевлян.

За прошедшие сутки, в частности, заболели:

199 женщин в возрасте от 18 до 83 лет;

165 мужчин в возрасте от 17 до 87 лет;

13 девушек от 2 месяцев до 16 лет и 23 мальчика от 1 месяца до 17 лет.

Среди них и 12 медиков.

В больницы столицы госпитализировали за прошедшие сутки 65 пациентов. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 86 человек. Всего коронавирус преодолели 5828 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе – 82, в Оболонском – 57 и в Дарницком районе – 50 случаев.