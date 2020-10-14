В Киеве за минувшие сутки подтвердили 422 новых случая коронавируса COVID-19 и рекордное с начала вспышки суточное количество смертей.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook мэр столицы Виталий Кличко.

“Количество больных коронавирусом в Киеве не уменьшается. За прошедшие сутки вирус обнаружили у 422 человек. За весь период пандемии в столице наибольшее количество летальных случаев за сутки – умер 21 человек. Всего коронавирус унес жизни 518 киевлян”, – написал Кличко.

По состоянию на 14 октября в столице уже 28 512 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

За минувшие сутки болезнь подтвердили у:

• 236 женщин в возрасте от 18 до 89 лет;

• 153 мужчин в возрасте от 18 до 92 лет;

• 14 девочек от 16 дней до 17 лет, а также у 19 мальчиков от 8 месяцев до 17 лет.

Заболели, в частности, 16 медиков.

В больницы столицы попали 78 пациентов. Остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 268 человек. Всего коронавирус преодолели 10 299 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания за сутки обнаружили: в Деснянском районе – 91, в Оболонском – 61, в Дарницком районе – 59 случаев.