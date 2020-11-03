За минувшие сутки в Киеве было подтверждено 789 случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook мэр столицы Виталий Кличко.

“Вирус в столице не отступает. За прошедшие сутки в Киеве обнаружили 789 случаев коронавируса. Умерли 12 человек. Всего коронавирус унес жизни 799 киевлян. На сегодняшний день в столице уже 39 534 подтвержденных случая заболевания COVID-19”, – написал он.

Так, за сутки коронавирус диагностировали у:

• 465 женщин в возрасте от 18 до 85 лет;

• 270 мужчин в возрасте от 19 до 91 года;

• 24 девочек от 3 недель до 17 лет, а также у 30 мальчиков от 2 до 17 лет.

Заболели, в том числе, и 27 медиков.

В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 68 пациентов. Остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели в столице еще 229 человек. Всего коронавирус преодолели 13 153 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили: в Деснянском районе – 158, в Соломенском – 120 и 115 случаев – в Днепровском районе.