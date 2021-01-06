Об этом сообщил на своей странице в Facebook мэр столицы Виталий Кличко.
“Количество выявленных больных в Киеве за минувшие сутки – 931. Умерли 19 человек. Всего коронавирус унес жизни 2022 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодняшний день в столице уже 115 300”, – написал он.
Так, за сутки коронавирус диагностировали у:
• 540 женщин в возрасте от 18 до 90 лет;
• 365 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет;
• 11 девочек от 5 до 17 лет и 15 мальчиков от 1 до 16 лет.
Заболели, в частности, 25 медиков.
В больницы столицы госпитализировали 71 пациента. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за минувшие сутки 651 человек. Всего коронавирус преодолели 41 572 жителя Киева.
Больше всего случаев заболевания за сутки обнаружили: в Дарницком районе – 172, в Днепровском – 137 и в Деснянском районе – 133 случая.
- В Украине за минувшие сутки, 5 января, зафиксировано 6911 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Заболели 203 ребенка и 406 медработников.