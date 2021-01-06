В Киеве за минувшие сутки выявили еще 931 случай заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных COVID-19, скончались 19 пациентов.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook мэр столицы Виталий Кличко.

“Количество выявленных больных в Киеве за минувшие сутки – 931. Умерли 19 человек. Всего коронавирус унес жизни 2022 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодняшний день в столице уже 115 300”, – написал он.

Так, за сутки коронавирус диагностировали у:

• 540 женщин в возрасте от 18 до 90 лет;

• 365 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет;

• 11 девочек от 5 до 17 лет и 15 мальчиков от 1 до 16 лет.

Заболели, в частности, 25 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 71 пациента. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 651 человек. Всего коронавирус преодолели 41 572 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания за сутки обнаружили: в Дарницком районе – 172, в Днепровском – 137 и в Деснянском районе – 133 случая.