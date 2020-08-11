В Киеве за минувшие сутки коронавирус COVID-19 подтвердили еще у 123 человек, среди которых есть медики и дети.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook мэр столицы Виталий Кличко.

“Еще у 123 жителей столицы обнаружили коронавирус за минувшие сутки, 12 из них – дети. На сегодняшний день в столице уже 9687 подтвержденных случаев заболевания COVID-19”, – отметил он.

Так, за сутки заболевание подтвердили у:

• 54 женщин в возрасте от 19 до 78 лет;

• 57 мужчин в возрасте от 20 до 79 лет;

• восьми девочек от 1 до 17 лет и четырех мальчиков от 4 до 16 лет.

Заболели в том числе и 4 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 17 пациентов. Остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 33 больных COVID-19. Всего за период пандемии болезнь преодолели 3247 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили: в Дарницком районе – 39, в Деснянском – 17, в Днепровском районе – 15 случаев.