Об этом сообщил на своей странице в Facebook мэр Киева Виталий Кличко.
За сутки в столице зафиксировано 7 смертей в результате осложнений от COVID-19.
“Коронавирус не отступает. За прошедшие сутки в Киеве обнаружили 270 больных. Из них – 33 ребенка. 7 человек умерли. Всего коронавирус унес жизни 325 киевлян. А подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодняшний день в столице уже 20028”, – написал Кличко.
За минувшие сутки заболевание подтвердили у:
• 136 женщин в возрасте от 19 до 85 лет;
• 111 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет;
• 11 девочек от 2 до 16 лет и 22 мальчиков от 7 месяцев до 16 лет.
Заболели, в том числе, и 8 медиков.
В больницы столицы госпитализировали 52 пациента. Остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровел за минувшие сутки 61 человек. Всего коронавирус преодолели 5929 жителей столицы.
Больше всего случаев заболевания за сутки обнаружили: в Деснянском районе – 43, в Дарницком – 39, в Днепровском районе – 38 случаев.
- По состоянию на утро вторника, 22 сентября, в Украине подтверждено 2884 новых случая коронавируса COVID-19.
- С 00 часов 00 минут 21 сентября (понедельник) в Украине начало действовать новое эпидемическое зонирование.
- Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций установила ограничения в регионах с красным уровнем эпидемической опасности с учетом предложений региональных комиссий. Они установлены с 00:00 часов 22 сентября 2020 года.