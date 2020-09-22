За минувшие сутки в Киеве еще у 270 человек подтвердили коронавирус COVID-19. Заболели, в том числе, более 30 детей.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook мэр Киева Виталий Кличко.

За сутки в столице зафиксировано 7 смертей в результате осложнений от COVID-19.

“Коронавирус не отступает. За прошедшие сутки в Киеве обнаружили 270 больных. Из них – 33 ребенка. 7 человек умерли. Всего коронавирус унес жизни 325 киевлян. А подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодняшний день в столице уже 20028”, – написал Кличко.

За минувшие сутки заболевание подтвердили у:

• 136 женщин в возрасте от 19 до 85 лет;

• 111 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет;

• 11 девочек от 2 до 16 лет и 22 мальчиков от 7 месяцев до 16 лет.

Заболели, в том числе, и 8 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 52 пациента. Остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровел за минувшие сутки 61 человек. Всего коронавирус преодолели 5929 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания за сутки обнаружили: в Деснянском районе – 43, в Дарницком – 39, в Днепровском районе – 38 случаев.