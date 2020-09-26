За прошедшие сутки, 25 сентября, в Киеве еще у 447 человек подтвердили коронавирус COVID-19. Заболели, в том числе 42 детей.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

“Количество больных коронавирусом в Киеве продолжает увеличиваться. За минувшие сутки вирус обнаружили у 447 человек. В частности, в 42 детей”, – говорится в сообщении.

За прошедшие сутки умерли 8 больных. В общем коронавирус унес жизни 350 киевлян.

На сегодня в столице уже 21 492 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

25 сентября, в частности, заболели:

230 женщин в возрасте от 18 до 89 лет;

175 мужчин в возрасте от 19 до 96 лет;

21 девочка от 1 до 16 лет и 21 мальчик от 4 лет до 16.

Среди них и 14 медиков.

Не уменьшается и количество госпитализированных больных. В больницы столицы попали 59 пациентов. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 132 человека. Всего коронавирус преодолели 6387 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе – 66, в Оболонском – 60 и в Деснянском районе – 58 случаев.