Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
“Количество больных коронавирусом в Киеве продолжает увеличиваться. За минувшие сутки вирус обнаружили у 447 человек. В частности, в 42 детей”, – говорится в сообщении.
За прошедшие сутки умерли 8 больных. В общем коронавирус унес жизни 350 киевлян.
На сегодня в столице уже 21 492 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
25 сентября, в частности, заболели:
- 230 женщин в возрасте от 18 до 89 лет;
- 175 мужчин в возрасте от 19 до 96 лет;
- 21 девочка от 1 до 16 лет и 21 мальчик от 4 лет до 16.
- Среди них и 14 медиков.
Не уменьшается и количество госпитализированных больных. В больницы столицы попали 59 пациентов. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за минувшие сутки 132 человека. Всего коронавирус преодолели 6387 жителей Киева.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе – 66, в Оболонском – 60 и в Деснянском районе – 58 случаев.
- За прошедшие сутки, 25 сентября, в Украине зафиксировали 3833 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это самый высокий суточный показатель с начала вспышки в нашей стране.