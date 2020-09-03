В Киеве за минувшие сутки коронавирус COVID-19 подтвердили еще у 280 человек, среди которых есть дети и медики.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook мэр столицы Виталий Кличко.

“Количество больных коронавирусом в Киеве не уменьшается. За минувшие сутки вирус обнаружили у 280 человек. 26 из них – дети. 4 больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 222 киевлян. На сегодняшний день в столице уже 14 158 подтвержденных случаев заболевания COVID-19”, – сказано в сообщении.

Так, за сутки заболевание было подтверждено у:

• 142 женщин в возрасте от 18 до 87 лет;

• 112 мужчин в возрасте от 18 до 81 года;

• 17 девочек от 8 месяцев до 17 лет, а также 9 мальчиков от 2 лет до 12.

Заболели в том числе и 14 медиков.

В больницы столицы попали 34 пациента. Остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 103 человека. Всего коронавирус преодолели 4553 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили: в Дарницком районе – 73, в Соломенском – 35, в Деснянском районе – 34 случая.