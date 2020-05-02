За прошедшие сутки в Киеве подтвердили 41 новый случай заболевания COVID-19, в том числе 5 у медиков.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

“Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки лабораторно подтвердили заболевания коронавирусом, увеличилось еще на 41 человек. 5 из них – медики. На сегодня в столице уже 1494 подтвержденных случая заболевания COVID-19”, – говорится в сообщении.

В частности, заболели: 22 женщины (в возрасте от 29 до 83 лет) и 19 мужчин (в возрасте от 21 до 84 лет).

Среди заболевших двое священников. Один из них – с Киево-Печерской Лавры и один – священник из Храма преподобного Феодора Освященного, что на улице Овруцкой в столице.

“Не надо недооценивать угрозу и пренебрегать элементарными правилами безопасности! Особенно, во время ослабления ограничений. Чтобы все это время карантина не оказался бесполезным. Чтобы не произошло стремительного роста числа инфицированных”, – добавил Кличко.