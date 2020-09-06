Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.
На сегодня в столице уже 15 032 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
“Среди заболевших:
123 женщины в возрасте от 18 до 93 лет
102 мужчины в возрасте 21 до 86 лет
6 девочек от 1 до 16 лет и 9 мальчиков от 4 до 17 лет”, – говорится в сообщении.
В частности, заболели и 13 медработников.
В больницах столицы находятся 47 пациентов. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.
“Выздоровели за минувшие сутки 18 пациентов. Всего коронавирус преодолели 4731 житель Киева”, – написал Кличко.
Также сообщается, чтшестеро заболевших скончались. Всего коронавирус унес жизни 240 киевлян.
- Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Украине зафиксировали 2107 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19.