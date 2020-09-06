За минувшие сутки, 5 сентября, в Киеве зафиксировали 240 новых случаев заболевания коронавирусом. Это самый большой показатель среди всех регионов Украины.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

На сегодня в столице уже 15 032 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

“Среди заболевших:

123 женщины в возрасте от 18 до 93 лет

102 мужчины в возрасте 21 до 86 лет

6 девочек от 1 до 16 лет и 9 мальчиков от 4 до 17 лет”, – говорится в сообщении.

В частности, заболели и 13 медработников.

В больницах столицы находятся 47 пациентов. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.

“Выздоровели за минувшие сутки 18 пациентов. Всего коронавирус преодолели 4731 житель Киева”, – написал Кличко.

Также сообщается, чтшестеро заболевших скончались. Всего коронавирус унес жизни 240 киевлян.