За минувшие сутки, количество жителей Киева, у которых подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось еще на 95 человек. Среди них - 16 медиков.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

“Новости – не оптимистичны. Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 95 человек. Среди них – 16 медиков. Один человек умер. На сегодня в столице уже 3766 подтвержденных случаев заболевания COVID-19”, – сказал он.

Среди заболевших 50 женщин в возрасте от 20 до 83 лет и четыре девочки – от младенца менее одного месяца до 17 лет. А также 36 мужчин в возрасте от 24 до 68 лет. И пятеро мальчиков – от одного года до 13.

В медучреждения столицы госпитализировали 13 пациентов. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 79 человек. Всего коронавирус преодолели 1132 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе – 24, в Дарницком – 23 и в Оболонском районе – 11 случаев.

Кличко также отметил, что показатель тестирования киевлян на коронавирус превышает норму в 6 раз и составляет более 72 тестов на 100 тысяч жителей города при норме не менее 12 на 100 тысяч населения.

“Мы увеличили количество тестирований на COVID-19. И не потому, что раньше не было тест-систем. А так как все больше людей обращаются к медикам с симптомами коронавируса и воспалением легких. Только “Киевский лабораторный центр МОЗ Украины” сделал почти 35 тысяч исследований ПЦР-тестов. Также исследования ПЦР-тестов делают еще в 4 коммунальных медучреждениях. И в частных клиниках и государственных медицинских учреждениях”, – сказал он.