Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.

На сегодня в столице уже 8452 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

Заболели:

57 женщин в возрасте от 20 до 81 лет

47 мужчин в возрасте от 19 до 75 лет

Две девочки – 15 и 16 лет и четверо мальчиков от 3 до 11 лет.

В больницы столицы госпитализировали 12 пациентов.

За минувшие сутки выздоровели 13 человек. Всего коронавирус преодолели 2994 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе 20. В Дарницком – 19. Но в Соломенском районе – 13 случаев.