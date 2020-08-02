Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.
На сегодня в столице уже 8452 подтвержденных случая заболевания COVID-19.
Заболели:
- 57 женщин в возрасте от 20 до 81 лет
- 47 мужчин в возрасте от 19 до 75 лет
- Две девочки – 15 и 16 лет и четверо мальчиков от 3 до 11 лет.
В больницы столицы госпитализировали 12 пациентов.
За минувшие сутки выздоровели 13 человек. Всего коронавирус преодолели 2994 жителя Киева.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе 20. В Дарницком – 19. Но в Соломенском районе – 13 случаев.
- В Киеве за 31 июля обнаружили 101 нового больного коронавирусом. Всего в столице уже 8342 подтвержденных случая COVID-19.