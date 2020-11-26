В Киеве за минувшие сутки выявили еще 1399 новых случаев заражения коронавирусом. От осложнений COVID-19 скончались более 30 человек.

Об этом проинформировал в Facebook мэр Киева Виталий Кличко.

“Еще 1399 больных коронавирусом обнаружили в столице за прошедшие сутки. Умер 31 человек. Всего коронавирус унес жизни 1227 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 сегодня в Киеве уже 64 019”, – написал он.

В частности, коронавирус за минувшие сутки диагностировали у:

• 809 женщин в возрасте от 19 до 98 лет;

• 502 мужчин в возрасте от 18 до 90 лет;

• 45 девочек от 9 месяцев до 17 лет и 43 мальчиков от 1 месяца до 17 лет.

Заболели, в частности, 65 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 107 пациентов. Остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 505 человек. Всего коронавирус преодолели 21 942 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания за сутки обнаружили: в Деснянском районе – 250, в Святошинском – 202, в Соломенском районе – 179 случаев.