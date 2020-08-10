Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
На сегодня в столице уже 9564 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
В частности, 9 августа коронавирус подтвердили у:
- 40 женщин в возрасте от 19 до 81 лет;
- 23 мужчин в возрасте от 22 до 78 лет;
- 2 девочек – 2 и 15 лет и 1 мальчика 4 лет.
В больницы столицы госпитализировали 11 пациентов. Остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе – 14, в Дарницком – 10 и 9 случаев в Деснянском районе.
- В Украине за минувшие сутки зафиксировали 1008 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.