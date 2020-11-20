В Киеве за минувшие сутки, 19 ноября, вновь зафиксировано рекордное количество случаев заражения коронавирусом COVID-19: заболели 1391 человек.

Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.

За сутки от осложнений COVID-19 скончались еще 33 человека.

“Вирус в Киеве, как и в Украине, стремительно распространяется. За минувшие сутки – еще 1391 больной. Умерли 33 человека. Всего коронавирус унес жизни 1080 киевлян. А подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 56 594”, – рассказал Кличко.

В частности, коронавирус за сутки выявили у:

• 832 женщин в возрасте от 18 до 91 года;

• 462 мужчин в возрасте от 18 до 87 лет;

• 48 девочек от одного месяца до 17 лет, а также у 49 мальчиков от двух месяцев до 16 лет.

“Впервые у нас и такое количество больных медиков – 64”, – подчеркнул Кличко.

В больницы столицы за сутки госпитализировали 84 пациентов. Остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей.

Выздоровели в столице за сутки 376 человек. Всего коронавирус преодолели 20 391 житель Киева.

Больше всего случаев заболевания за сутки обнаружили: в Дарницком районе – 185, в Деснянском – 184 и в Днепровском районе – 165 случаев.

В стационарах столичных медучреждений сегодня находятся 1966 больных коронавирусом (из них 24 ребенка). В тяжелом состоянии – 730 пациентов.

Кислородную поддержку получают 1035 пациентов, а под аппаратами искусственной вентиляции легких находятся 35 больных.