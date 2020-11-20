Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.
За сутки от осложнений COVID-19 скончались еще 33 человека.
“Вирус в Киеве, как и в Украине, стремительно распространяется. За минувшие сутки – еще 1391 больной. Умерли 33 человека. Всего коронавирус унес жизни 1080 киевлян. А подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 56 594”, – рассказал Кличко.
В частности, коронавирус за сутки выявили у:
• 832 женщин в возрасте от 18 до 91 года;
• 462 мужчин в возрасте от 18 до 87 лет;
• 48 девочек от одного месяца до 17 лет, а также у 49 мальчиков от двух месяцев до 16 лет.
“Впервые у нас и такое количество больных медиков – 64”, – подчеркнул Кличко.
В больницы столицы за сутки госпитализировали 84 пациентов. Остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей.
Выздоровели в столице за сутки 376 человек. Всего коронавирус преодолели 20 391 житель Киева.
Больше всего случаев заболевания за сутки обнаружили: в Дарницком районе – 185, в Деснянском – 184 и в Днепровском районе – 165 случаев.
В стационарах столичных медучреждений сегодня находятся 1966 больных коронавирусом (из них 24 ребенка). В тяжелом состоянии – 730 пациентов.
Кислородную поддержку получают 1035 пациентов, а под аппаратами искусственной вентиляции легких находятся 35 больных.
- За прошедшие сутки, 19 ноября, коронавирус COVID-19 подтвердили еще у 14 575 человек. Это новый рекорд с начала эпидемии в Украине.
- В субботу, 14 ноября, в Украине вступил в силу “карантин выходного дня”. В связи с этим правоохранители в Киеве провели рейд и в буквальном смысле слова штурмовали некоторые заведения из-за нарушения карантинных ограничений.
- Премьер Денис Шмыгаль заявил, что если в ближайшие несколько недель “карантин выходного дня” не покажет необходимые результаты, Правительство может ввести более жесткие карантинные ограничения, вплоть до полного локдауна.
- По словам Дениса Шмыгаля, если “карантин выходного дня” не будет обеспечивать “необходимого уменьшения количества социальных контактов”, то Украина может пересечь отметку в 20 тысяч больных COVID-19 ежедневно “уже через 3 недели”. Кроме того, через месяц могут закончиться койко-места в больницах.