В Киеве за минувшие сутки коронавирус COVID-19 диагностировали еще у 1038 человек. От осложнений скончались 14 пациентов.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook мэр столицы Виталий Кличко.

“В Киеве за минувшие сутки обнаружили 1038 больных коронавирусом. Умерли 14 человек. Всего за период пандемии в столице 1816 летальных случая от вируса. Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 106 078”, – написал он.

Так, коронавирус за сутки выявили у:

• 568 женщин в возрасте от 18 до 89 лет;

• 413 мужчин в возрасте от 19 до 90 лет;

• 31 девочки от 3 месяцев до 17 лет и 26 мальчиков от 11 месяцев до 17 лет.

Заболели, в частности, 24 медика.

В больницы столицы госпитализировали 91 пациента. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 1208 человек. Всего коронавирус преодолели 36 969 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания за сутки обнаружили: в Дарницком районе – 293, в Днепровском – 175, в Деснянском районе – 115 случаев.