В Киеве за минувшие сутки коронавирус COVID-19 диагностировали еще у 1377 человек. От осложнений скончались более 20 пациентов.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook мэр столицы Виталий Кличко.

“В Киеве не уменьшается количество больных коронавирусом. Еще 1377 инфицированных обнаружили за прошедшие сутки. 23 больных умерли. Всего за период пандемии в столице 1802 летальных случая от коронавируса. Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 105 040”, – рассказал Кличко.

Так, коронавирус за сутки диагностировали у:

• 796 женщин в возрасте от 18 до 87 лет;

• 530 мужчин в возрасте от 18 до 95 лет;

• 29 девочек от 2 до 17 лет и 22 мальчиков от 10 месяцев до 17 лет.

Заболели, в том числе, и 36 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 69 пациентов. Остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 833 человека. Всего коронавирус преодолели 35 761 житель Киева.

Больше всего случаев заболевания за сутки обнаружили: в Дарницком районе – 275, в Днепровском – 212 и в Деснянском районе – 200 случаев.

Кличко уточнил, что в стационарах медучреждений столицы сегодня лечатся 1895 больных коронавирусом (из них 12 детей). 1140 пациентов – в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 1313 человек. Под аппаратами ИВЛ (искусственной вентиляции легких) находятся 20 больных.

Заполненность коек в коммунальных медучреждениях Киева – более 48%.

За сутки мобильные бригады медиков отобрали у пациентов дома 1905 образцов биоматериала для анализа на COVID-19. Всего с начала работы мобильных бригад отобрано 179 375 образцов.