В Киеве за минувшие сутки коронавирус COVID-19 диагностировали еще у 1381 человека. От осложнений скончались 30 пациентов.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook мэр столицы Виталий Кличко.

“В Киеве за минувшие сутки обнаружили 1381 больного коронавирусом. Умерли 30 человек. Всего за период пандемии в столице 1779 летальных случаев от вируса. Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 103 663”, – написал Кличко.

Так, за сутки коронавирус выявили у:

• 778 женщин в возрасте от 18 до 90 лет;

• 512 мужчин в возрасте от 19 до 86 лет;

• 40 девочек от 4 месяцев до 17 лет и 51 мальчика от 7 месяцев до 17 лет.

Заболели, в частности, 42 медика. Всего за время эпидемии заболели 3639 столичных медиков.

В больницы столицы за сутки госпитализировали 98 пациентов. Остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 947 человек. Всего коронавирус преодолели 34 928 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания за сутки обнаружили: в Дарницком районе – 288, в Деснянском –165 и в Днепровском районе – 152 случая.

В стационарах медучреждений города сегодня лечатся 1908 больных коронавирусом (из них 11 детей). 1112 пациентов – в тяжелом состоянии.

Кислородную поддержку получают 1325 человек. Под аппаратами ИВЛ (искусственной вентиляции легких) находятся 27 больных.

Заполненность коек в коммунальных медучреждениях столицы – более 48%.