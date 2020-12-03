В Киеве за минувшие сутки зафиксировали еще 1364 новых случая заражения коронавирусом COVID-19.

Об это сообщил на своей странице в Facebook мэр столицы Виталий Кличко.

От осложнений COVID-19 скончались еще 30 пациентов.

“Еще 1364 больных коронавирусом обнаружили в столице за прошедшие сутки. Умерли 30 человек. Всего коронавирус унес жизни 1369 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 сегодня в Киеве уже 75 376”, – проинформировал Кличко.

Так, за сутки коронавирус обнаружили у:

• 785 женщин в возрасте от 18 до 89 лет;

• 460 мужчин в возрасте от 18 до 91 года;

• 63 девочек от 1 месяца до 17 лет, а также у 56 мальчиков от 1 месяца до 17 лет.

Заболели, в частности, 40 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 76 пациентов. Остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 512 человек. Всего коронавирус преодолели 24 275 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания за сутки обнаружили: в Деснянском районе – 354, в Подольском – 146, в Дарницком районе – 142 случая.