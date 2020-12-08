В Киеве за минувшие сутки коронавирус COVID-19 диагностировали еще у 1475 человек.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook мэр столицы Виталий Кличко.

От осложнений, вызванных COVID-19, скончались еще 23 пациента.

“Еще 1475 больных коронавирусом обнаружили в столице за прошедшие сутки. Умерли 23 человека. Всего коронавирус унес жизни 1464 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 сегодня в Киеве уже 82 810”, – проинформировал Кличко.

Так, за сутки коронавирус выявили у:

• 833 женщин в возрасте от 18 до 94 лет;

• 563 мужчин в возрасте от 18 до 93 лет;

• 40 девочек от 1 до 17 лет и 39 мальчиков от 11 месяцев до 17 лет.

Заболели, в частности, 57 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 87 пациентов. Остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 557 человек. Всего коронавирус преодолели 25 767 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания за сутки обнаружили: в Деснянском районе – 248, в Днепровском – 203, в Дарницком районе – 198 случаев.