За минувшие сутки в Киеве зафиксировано более 220 новых случаев коронавируса COVID-19 и три летальных случая.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook мэр столицы Виталий Кличко.

“Количество больных коронавирусом в Киеве и дальше увеличивается. За минувшие сутки вирус обнаружили у 227 человек. Трое заболевших скончались. Всего коронавирус унес жизни 158 киевлян. На сегодняшний день в столице уже 11 172 подтвержденных случая заболевания COVID-19”, – написал Кличко.

Среди заболевших за прошедшие сутки:

• 114 женщин в возрасте от 20 до 83 лет;

• 104 мужчины в возрасте от 18 до 85 лет;

• пять девочек от 5 до 16 лет, а также четверо мальчиков от 2 лет до 10.

Заболели в том числе и трое медиков.

В больницы столицы попали 37 пациентов. Остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровел за минувшие сутки 101 человек. Всего коронавирус преодолели 3585 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили: в Дарницком районе – 39, в Святошинском – 37, в Днепровском районе – 31 случай.

Стоит отметить, что рекордный показатель заболеваемости COVID-19 в Киеве был зафиксирован по состоянию на 15 августа. Тогда сообщалось о 232 новых случаях заражения.