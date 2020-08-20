Об этом сообщил на своей странице в Facebook мэр столицы Виталий Кличко.
“Количество больных коронавирусом в Киеве и дальше увеличивается. За минувшие сутки вирус обнаружили у 227 человек. Трое заболевших скончались. Всего коронавирус унес жизни 158 киевлян. На сегодняшний день в столице уже 11 172 подтвержденных случая заболевания COVID-19”, – написал Кличко.
Среди заболевших за прошедшие сутки:
• 114 женщин в возрасте от 20 до 83 лет;
• 104 мужчины в возрасте от 18 до 85 лет;
• пять девочек от 5 до 16 лет, а также четверо мальчиков от 2 лет до 10.
Заболели в том числе и трое медиков.
В больницы столицы попали 37 пациентов. Остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровел за минувшие сутки 101 человек. Всего коронавирус преодолели 3585 жителей Киева.
Больше всего случаев заболевания обнаружили: в Дарницком районе – 39, в Святошинском – 37, в Днепровском районе – 31 случай.
Стоит отметить, что рекордный показатель заболеваемости COVID-19 в Киеве был зафиксирован по состоянию на 15 августа. Тогда сообщалось о 232 новых случаях заражения.
- По состоянию на утро 20 августа в Украине зафиксирован новый рекордный показатель по COVID-19: за минувшие сутки подтверждено 2134 случая коронавируса. Впервые суточный показатель заболеваемости превысил отметку в 2 тысячи.
- В Министерстве охраны здоровья Украины готовятся ко второй волне распространения коронавируса COVID-19, которая наиболее вероятна с октября.
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