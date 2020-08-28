За прошедшие сутки, 27 августа, в Киеве зарегистрировали 251 новый случай заболевания коронавирус, девять человек умерли.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Отмечается, что за весь период эпидемии в столице наибольшее суточное количество летальных случаев. Всего коронавирус унес жизни 187 киевлян.

На сегодня в столице уже 12719 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

За минувшие сутки, в частности, заболели:

139 женщин в возрасте от 18 до 92 лет;

101 мужчин в возрасте от 20 до 80 лет;

5 девочек от 3 до 16 лет и 6 мальчиков от 1 года до 16.

Среди них и 10 медиков.

В больницы столицы попали 47 пациентов. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 95 человек. Всего коронавирус преодолели 4070 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком и Деснянском районах – по 39, в Днепровском – 37, в Святошинском районе – 30 случаев.

Кроме того, увеличивается в последние дни количество больных коронавирусом, требующих госпитализации. На сегодняшний день в стационарах находятся 486 пациентов. Из них 22 ребенка.

101 больной в тяжелом состоянии. 195 получают кислородную терапию. 14 – под аппаратами ИВЛ. Еще 60 пациентов находятся в больницах с подозрением на коронавирус.