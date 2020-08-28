Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Отмечается, что за весь период эпидемии в столице наибольшее суточное количество летальных случаев. Всего коронавирус унес жизни 187 киевлян.
На сегодня в столице уже 12719 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
За минувшие сутки, в частности, заболели:
- 139 женщин в возрасте от 18 до 92 лет;
- 101 мужчин в возрасте от 20 до 80 лет;
- 5 девочек от 3 до 16 лет и 6 мальчиков от 1 года до 16.
Среди них и 10 медиков.
В больницы столицы попали 47 пациентов. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за минувшие сутки 95 человек. Всего коронавирус преодолели 4070 жителей Киева.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком и Деснянском районах – по 39, в Днепровском – 37, в Святошинском районе – 30 случаев.
Кроме того, увеличивается в последние дни количество больных коронавирусом, требующих госпитализации. На сегодняшний день в стационарах находятся 486 пациентов. Из них 22 ребенка.
101 больной в тяжелом состоянии. 195 получают кислородную терапию. 14 – под аппаратами ИВЛ. Еще 60 пациентов находятся в больницах с подозрением на коронавирус.
- По состоянию на утро 28 августа в Украине зафиксировано 2438 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Это новый рекорд количества новых больных в сутки.